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19. 07. 2017

Проходные баллы в БГУИР повысились: самый высокий – 380‍

Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники сообщил информацию о проходных баллах в нынешней приемной кампании, а также какие специальности наиболее востребованы у абитуриентов. В этом году проходные баллы в БГУИР на бюджетную форму обучения достигли 380 баллов из 400.

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Самой популярной специальностью у будущих студентов является «Информатика и технологии программирования». По предварительным данным, проходной балл на нее составил 380 баллов, тогда как в прошлом году он был 373. На втором месте – «Программное обеспечение информационных технологий», где проходной балл составил 371 (363 в прошлом году). 
 
Чтобы поступить на бюджет по специальности «Информационные системы и технологии (в игровой индустрии)», абитуриентам нужно было набрать 370 баллов (в 2016 – 360).
 
Самый низкий проходной балл в БГУИР наблюдается по специальности «Нанотехнологии и наноматериалы в электронике» - 258. Хотя он увеличился: в прошлом году для поступления на эту специальность за счет бюджета нужно было набрать 244 балла.
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