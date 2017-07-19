В августе 2017 года некоторые жители Минска останутся без горячего водоснабжения. Его отключат, чтобы подготовить тепловые сети к работе в зимних условиях. Мингорисполком опубликовал график отключения горячей воды в Минске в августе.

Представители коммунальных служб заверяют, что если испытания трубопроводов пройдут успешно, горячей воды не будет максимум две недели. В противном случае этот период может быть увеличен.

С 1 августа у потребителей:

ул. Арктическая 1-я, 5; Беды, 2, 4, 4 к. 1; Белинского, 2-18, 3-9, 15-21; Волгоградская, 1-5, 2-6; Волгоградская, 1-5, 9-69, 2-6, 12-86; Восточная, 22-68, 72, 127; Калинина пер., 4-16, 9; Калинина, 17а, 18-22, 30а, 30б; Кедышко, 2-18, 3-33а; Кнорина, 1-19, 4-18; Кутузова, 2-8; Логойский тракт, 1-15, 2-10, 22а; Ломоносова пер., 3, 5; Ломоносова, 3, 5, 4-12; Лукьяновича, 2, 2б, 4, 3; Макаенка, 1-29 (кроме 7а), 4-14; Мележа, 1, 3, 4, 4а; Натуралистов, 4-12, 5; Независимости пр., 84-106, 95-115; Некрасова, 3-9, 4, 8-12; Новгородская, 3-9, 13, 6а; Олешева, 1-5, ж.д. 1, 2 по г.п.; Парниковая, 17а, 19а; Севастопольская, 108, 121; Суворова, 18; Сурганова, 36-50; Толбухина, 4-18, 17-23; Филимонова, 23, 25, 25а, 29-33; Чайковского пер., 3; Чайковского пр-д, 4, 6; Чайковского, 7, 41, 73а, 73в; Чернышевского, 10а; Черняховского, 1, 3, 3а; Чорного, 21-35; Я.Коласа, 39-73, 44-52.

С 2 августа:

ул. Буденного, 1а, 1-25; Велозаводская; Велосипедный пер., 5, 7, 6-10; Грицевца; Долгобродская, 24-34; Заводская; Клубный пр-д; Клумова пер.; Клумова; Кошевого; Нахимова; Партизанский пр., 1-45, 2-6д; Планерная, 3; Рабочий пер.; Рыбалко; Серафимовича, 1а-25, 2-10; Станиславского; Стахановская; Стахановский пер.; Стрелковая; Судмалиса, 5-15а, 14-26; Тракторостроителей б-р; Тростенецкая, 3-5в; Фабричная; Фабричный 1-й пер.; Фабричный 2-й пер.; Чеботарева; Щербакова пер.; Щербакова.

С 7 августа:

ул. Алибегова, 6-28, 13-27 к. 1-3; Белецкого, 2-50 к. 1-3; Брыля, 21, 22-30; Газеты «Звязда» пр., 4 к. 1-4-60, 35-71; Голубева, 20-28, 25-31; Горецкого, 1-11, 15-31, 35-47, 51-55, 61, 63, 67-81, 93, 20-28, 32-40; Громова, 14-46; Гурского, 44 к. 1-3; д. Богатырево, ул. Полесская, 3-9; Дзержинского пр., 122; Есенина, 3 к. 1-2-35 к. 3, 39-143, 4-42, 58-76; Карского, 3, 5, 15-21, 27, 4, 8; Космонавтов, 3 к. 1-6-47, 4-56; Курганная, 2; Лобанка, 18-22, 26-34, 38, 40, 44-62, 78, 84-88, 94, 102-110, 71, 75-81, 85, 89, 91, 95-99, 105-109; Лосика, 26, 28, 31, 34; Любимова пр., 7-41, 10-46 к. 1-2; Мазурова, 1, 27, 2-6, 12-22; Мачульского, 24, 26; Монтажников 4-й пер., 8; Монтажников, 10-14, 20, 19, 27, 35, 37; Одинцова, 44, 48, 52-56, 97, 99, 103-119; Острожских, 4-14; п. Озерцо жилые дома; Панченко, 2, 4, 8-26, 30, 32, 38-46, 50-56, 60-64, 68, 70, 74-80, 21; Рафиева, 3 к. 1, 3 к. 2-53, 81-113, 30-100; Сапеги, 3-15; Семеняко, 2-6, 14, 22-30, 36, 42, 44; Скрипникова, 1-11, 11а-б, 15, 15а, 19-35, 4, 10-16, 28-48; Слободская, 3-79, 89-179; Слободской пр-д, 4-28; Сухаревская, 1-21/1, 21/2, 27, 31, 33, 39, 41, 45, 51, 55, 59-65, 6-14, 24-28, 32, 34, 38, 46-62, 66-70; Тышкевичей, 9, 15-19; Федорова, 3, 5, 9-23, 6; Чайлытко, 1, 3, 9-21, 2-8, 12-16, 20, 22; Шамякина, 5-11, 15; Шаранговича, 20, 22, 34-38, 42-48, 52-56, 60-82, 25-41, 45, 49-63, 67; Ширмы, 3, 7; Школьная, 16, 24, 26; Янковского, 1-17, 21, 23, 37, 39, 4, 6, 28, 32, 34, 40-44.

С 15 августа:

ул. Амураторская, 2-4, 3-7; Беломорская, 4-8, 14-18, 5-9, 13-17, 21, 23; Богдановича, 1-29, 35, 53, 53а, 55, 89, 91, 91а, 97, 129-147, 2, 6-10/3, 46-76; Витебская, 10, 11, 21, 21а; Гая, 1-17, 4 к. 2-3, 6, 8; Гвардейская, 1, 1а; Гебелева, 1-7, 4; Герцена, 1, 2-12; Грибоедова, 1, 1а, 2-10; Димитрова, 3, 5; Заборского, 3; Замковая, 25-33, 28; Заславская, 10-14, 11-37; Зыбицкая, 2-10, 3-27; Интернациональная, 9-35, 22-42; К.Либкнехта, 32; К.Маркса, 34-50, 35-45; Кальварийская, 1-5, 2-4, 16; Каховская, 58-70; Кирилла и Мефодия, 3-5, 4-8; Кирова, 18-30, 31-33, 43-51; Киселева, 3-13, 17, 27-39/18, 43, 45, 55, 61а, 67, 4, 6, 12, 16-20/18, 24-28/24, 32-36, 40, 42; Коллекторная, 10-32, 11-15; Коммунистическая, 2-10/2, 14/1-18, 24, 42-46/50, 50, 52, 54, 86, 3/21-7, 11, 17, 19, 47, 49; Комсомольская, 3-23; Короля, 2-26, 3-23, 47а; Красная, 3-21, 4, 6, 14-22; Красноармейская, 1-15, 4-12; Кропоткина, 22, 72-76, 84, 108-114, 47, 51, 55, 57, 89-97; Куйбышева, 8-16, 26-32, 38, 40, 44-48, 19, 19а, 25а, 35, 41, 45, 53-57, 57а, 61 к. 1-3, 63-69, 69а, 73-87, 91-97, 101; Кульман, 2 к. 1-2, 4, 6/1, 14-32, 38, 1-5, 5а, 9-15, 21, 21а-б, 23, 27-39; Ленина, 1-11, 2-10; Машерова пр., 1/39-5, 9, 11, 17, 25, 33, 35, 43, 51, 4-30, 36-42, 48, 50, 54, 60, 80; Мельникайте, 2-16, 3-13; Москвина, 5; Музыкальный пер., 3, 5; Независимости пр., 19-37/2, 31а, 37а, 41/2-47, 22-32; Немига, 3, 6-14, 28-30, 42; Обойная, 4-10, 7; Октябрьская пл., 1; Освобождения, 3-13, 8-10; Осипенко, 14, 18-32, 31-39; Панфилова, 2; Парижской коммуны пл., 1; Пашкевич, 3-11/17; Победителей пр., 1-31, 2, 4, 4а; Пугачевская, 3, 7-11, 10, 20, 22; Раковская, 2-38, 15-27; Революционная, 1-7, 2-16; Репина, 4; Романовская Слобода, 1-13, 10-28; Свободы пл., 2-10, 5-23, 23а; станция метро «Немига»; Старовиленская, 2-16, 42-48, 52-56/61, 57, 85, 87, 87 к. 1, 95, 95а, 97, 97б, 100, 100а, 100 к. 1, 131, 133; Сторожевская, 1-7, 15, 15а, 6, 8, 8а; Сурганова, 37 к. 1-5, 39, 41, 45 к. 1-4, 47 к. 1-5, 49, 53-61; Сухая, 1-21, 2-28; Танка, 1а, 2-36; Тимирязева, 2-10, 3а; Троицкая наб., 2-10; Ульяновская, 4; Хоружей, 2-26, 13-21, 25 к. 3, 29, 31, 31а, 33а, 30, 32, 32а, 34, 34а, 36, 42, 46 к. 1-3, 48, 48а; Цнянская, 1-25, 2 к. 1-2, 4 к. 1-2, 8/19, 12, 14а; Червякова, 2 к. 2, 2 к. 3, 2 к. 5, 8б, 14-22, 25; Чехова, 3; Чичерина, 1-5/9, 11-15, 19, 21, 4, 6, 14, 20; Шевченко б-р, 1-7, 4-12, 18-26; Шестая линия 2-я, 9-15; Шорная, 17, 18, 20; Энгельса, 1-7, 7а, 17-27, 4-14, 20; Я.Коласа пер., 3, 3а, 5, 9-15, 4-8; Я.Коласа, 7-35; Я.Купалы, 4, 5-25.

С 17 августа:

ул. Бехтерева, 8, 8а; Грекова, 1-7, 2-10; Жилуновича, 37-47; Кабушкина пер., 3-49; Кабушкина, 26-98, 45-59а; Крупской, 2-10; Кулешова, 1а, 8-18; Машиностроителей, 4, 6; Народная, 56-62; Партизанский пр., 70а-88, 97-103; Подшипниковый пр-д, 9; Сурикова, 1-25; Тухачевского, 18-48, 25-45; Филатова, 8-20, 13-21; Шишкина, 15, 17, 20 к. 1-32; Энергетический пр-д, 2, 4.