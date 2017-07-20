Блогера Лапшина приговорили к трем годам за поездку в Карабах

Сегодня в Баку прошел суд над блогером Александром Лапшиным, который был задержан в Минске по запросу Азербайджана за поездку в Нагорный Карабах. Бакинский суд по тяжким преступлениям приговорил мужчину к трем годам лишения свободы.

В последнем слове Александр Лапшин извинился перед народом Азербайджана, но своей вины так и не признал. Власти Азербайджана предъявили ему обвинение в открытых призывах, направленных против государства, а также в незаконном пересечении государственной границы. 20 июля его признали виновным и приговорили к 3 годам тюрьмы, тогда как сторона обвинения запросила для него 6,5 года лишения свободы.

В последнем слове Александр Лапшин отметил, что расстроен причиненным моральным ущербом азербайджанскому народу. Он подчеркнул, что его вина заключается лишь в моральном аспекте, но не правовом. «Я понимаю, насколько Карабах важен для Азербайджана. Я не входил в преступную связь с армянским правительством», - заявил он.