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20. 07. 2017

Блогера Лапшина приговорили к трем годам за поездку в Карабах

Сегодня в Баку прошел суд над блогером Александром Лапшиным, который был задержан в Минске по запросу Азербайджана за поездку в Нагорный Карабах. Бакинский суд по тяжким преступлениям приговорил мужчину к трем годам лишения свободы.

В последнем слове Александр Лапшин извинился перед народом Азербайджана, но своей вины так и не признал. Власти Азербайджана предъявили ему обвинение в открытых призывах, направленных против государства, а также в незаконном пересечении  государственной границы. 20 июля его признали виновным и приговорили к 3 годам тюрьмы, тогда как сторона обвинения запросила для него 6,5 года лишения свободы.
 
В последнем слове Александр Лапшин отметил, что расстроен причиненным моральным ущербом азербайджанскому народу. Он подчеркнул, что его вина заключается лишь в моральном аспекте, но не правовом. «Я понимаю, насколько Карабах важен для Азербайджана. Я не входил в преступную связь с армянским правительством», - заявил он.
 
Гражданин России и Израиля Александр Лапшин был задержан в Минске ночью 15 декабря 2016 года. 7 февраля по решению суда его экстрадировали в Азербайджан. Позднее Александр Лукашенко рассказал, почему выдал Лапшина Азербайджану.
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