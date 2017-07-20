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20. 07. 2017

22 июля в Минске ограничат движение по пр. Независимости из-за парада МЧС

22 июля в Минске на время ограничат движение транспорта по проспекту Независимости. Это связано с проведением очередного парада – спасатели будут демонстрировать свою технику.

В государственном учреждении «Столичный транспорт и связь» сообщили, что ограничение движения транспорта по пр. Независимости будут действовать примерно с 11:00 до 12:00. На время проведения парада трассы некоторых маршрутов будут изменены.
 
Движение автобусов №100, 115Э, 1063-ТК, 1064-ТК, 1076-ТК, 1112-ТК, 1151-ТК, 1280-ТК, 1547-СК организуется по пр. Независимости, ул. Свердлова, Ульяновской, Первомайской, З.Бядули, Козлова и пр. Независимости в обоих направлениях, для автобуса №100 на изменяемом участке организуется выполнение остановочных пунктов «Парк Горького», «Захарова», «Первомайская»;
 
Движение автобусов №18 и 26 организуется по ул. Захарова, Первомайской, З.Бядули, Козлова, пр. Машерова в обоих направлениях с выполнением на изменяемом участке остановочного пункта «Проспект Независимости».
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