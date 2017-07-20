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20. 07. 2017

Минфин опубликовал проект изменений в Налоговый кодекс

На днях Министерство финансов Беларуси опубликовало на своем сайте проект закона о внесении изменений и дополнений в Налоговый кодекс. Если его примут, новая редакция вступит в силу в январе 2018 года.

В числе основных изменений - повышение ставок акцизов на топливо и алкоголь, и нововведения для индивидуальных предпринимателей и физических лиц, уплачивающих единый налог. Они должны будут в течение месяцы предоставлять органам власти информацию о счетах за границей. Также изменения в Налоговый кодекс предусматривают передачу сведений о счетах нерезидентов, открытых в Беларуси, налоговым органам стран, с которыми у нашей страны есть соглашения.
 
Устанавливаются предельные ставки единого налога на ИП и физлиц. Ипэшник сможет не платить НДС, если его выручка составит до 90 тысяч белорусских рублей, не учитывая налоги и сборы. Сейчас этот лимит составляет 40 тысяч евро. Размеры ставок единого налога определят местные органы власти.
 
Кроме того, Минфин предлагает повысить ставки акцизов на автомобильное топливо (на 10%), алкоголь (на 2,8-7,5%), сигареты и другие товары. С проектом закона можно ознакомиться здесь.
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