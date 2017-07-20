Под Гродно прохожий разбил лопатой "Пежо", стоявший у него на пути

В Гродненском районе сельчанину не понравилось, как припарковался Peugeot, и он схватил лопату и разбил чужой автомобиль. Инцидент произошел накануне, 19 июля, в деревне Пыра, сообщили в УВД Гродненского облисполкома.

По информации милиции, автомобиль Peugeot 406 принадлежит 24-летней девушке. Она припарковалась на краю дороги возле одного из домов, не нарушая ПДД, и ушла по своим делам. В это время мимо проходил 43-летний местный житель с лопатой в руках. Мужчине не понравилось, что легковушка оказалась на его пути, и он решил выместить свою злость на ней. Итогом «разборки» стали три разбитых стекла в машине.

На место происшествия прибыли милиционеры, которые быстро вычислили личность хулигана. В отношении него возбуждено уголовное дело. В УВД уточнили, что мужчина может страдать психическим заболеванием, что обусловило его неадекватное поведение.