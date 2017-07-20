Под Гродно прохожий разбил лопатой "Пежо", стоявший у него на пути

В Гродненском районе сельчанину не понравилось, как припарковался Peugeot, и он схватил лопату и разбил чужой автомобиль. Инцидент произошел накануне, 19 июля, в деревне Пыра, сообщили в УВД Гродненского облисполкома.
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В Гродненском районе сельчанину не понравилось, как припарковался Peugeot, и он схватил лопату и разбил чужой автомобиль. Инцидент произошел накануне, 19 июля, в деревне Пыра, сообщили в УВД Гродненского облисполкома.
Сказали или работать, или увольняться. Неприятненький расклад.