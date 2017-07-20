Минлесхоз: ситуация с заражением леса короедом сложная, но под контролем

20 июля министр лесного хозяйства Михаил Амельянович прокомментировал ситуацию с заражением жуком-короедом сосновых лесов в Гомельской, Минской и Брестской областей. По его словам, ситуация сложная, но она находится под контролем.

Жуки-короеды повредили около 5 тысяч гектаров сосновых насаждений в ряде регионов Гомельской, Минской и Брестской областей. Это явление Михаил Амельянович связал с неблагоприятными погодными условиями. По словам министра, в течение последних трех лет здесь выпадало мало осадков, в результате чего деревья ослабли и на них напали жуки-короеды. Ранее его заместитель Леонид Демьяник сообщил, что насекомые-вредители пришли к нам из Польши и Украины

«Никакой чрезвычайной ситуации нет. Проводим санитарно-оздоровительные мероприятия, широкомасштабные санитарные рубки»,- сообщил глава Минлесхоза. Он уточнил, что они планируют полностью вырубить зараженные участки леса до 1 августа.

Вырубленная древесина, которая не успела потерять своих товарных качеств, пойдет на переработку. «Были изменены санитарные правила в лесах Беларуси. Приступаем к рубке, когда хвоя начинает желтеть», - пояснил Амельянович, пишет БелТА

Что касается ситуации в Беловежской пуще, то с массовым усыханием деревьев белорусы успешно справились. «Мы начали вырубать зараженные деревья своевременно. На польской части этого не делали, и теперь там сухостой лежит в больших объемах. Они просто опоздали», - заключил министр.