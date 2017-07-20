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20. 07. 2017

Минлесхоз: ситуация с заражением леса короедом сложная, но под контролем

Источник фото: МЧС

20 июля министр лесного хозяйства Михаил Амельянович прокомментировал ситуацию с заражением жуком-короедом сосновых лесов в Гомельской, Минской и Брестской областей. По его словам, ситуация сложная, но она находится под контролем.

Жуки-короеды повредили около 5 тысяч гектаров сосновых насаждений в ряде регионов Гомельской, Минской и Брестской областей. Это явление Михаил Амельянович связал с неблагоприятными погодными условиями. По словам министра, в течение последних трех лет здесь выпадало мало осадков, в результате чего деревья ослабли и на них напали жуки-короеды. Ранее его заместитель Леонид Демьяник сообщил, что насекомые-вредители пришли к нам из Польши и Украины.
 
«Никакой чрезвычайной ситуации нет. Проводим санитарно-оздоровительные мероприятия, широкомасштабные санитарные рубки»,- сообщил глава Минлесхоза. Он уточнил, что они планируют полностью вырубить зараженные участки леса до 1 августа.
 
Вырубленная древесина, которая не успела потерять своих товарных качеств, пойдет на переработку. «Были изменены санитарные правила в лесах Беларуси. Приступаем к рубке, когда хвоя начинает желтеть», - пояснил Амельянович, пишет БелТА.
 
Что касается ситуации в Беловежской пуще, то с массовым усыханием деревьев белорусы успешно справились. «Мы начали вырубать зараженные деревья своевременно. На польской части этого не делали, и теперь там сухостой лежит в больших объемах. Они просто опоздали», - заключил министр.
 
Ранее в Польше из-за нашествия жуков-короедов начали проводить вырубку деревьев на территории Беловежской пущи. Такое решение вызвало бурную реакцию у экологов и активистов, которые стали этому препятствовать. В итоге власти Польши заявили, что хотят исключить заповедник из природного наследия ЮНЕСКО, чтобы спокойно проводить там работы. Сейчас там действуют правила, которые запрещают любое вмешательство человека.
 
 
Фото: Greenpeace
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