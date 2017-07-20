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20. 07. 2017

В Минске контролеры в троллейбусах начали работать без формы

Источник фото: "Минск-Новости"

В Минске контролерам троллейбусов разрешили работать без опознавательной формы. В «Минсктрансе» отметили, что теперь форма не предусмотрена для контролеров в трамваях и троллейбусах. Такие меры сделают их менее заметными, в результате чего безбилетникам станет сложнее уклоняться от ответственности.

Еще весной стало известно, что сотрудники контрольно-ревизорской службы станут работать без формы. Сначала синие жилеты сняли контролеры, работающие на трамвайных маршрутах. Теперь без формы были замечены и те, кто ловит зайцев в троллейбусах. 
 
Последним шагом к «маскировке» контролеров станет разрешение не носить форму тем, кто проверяет оплату проезда в автобусах. Они должны иметь только удостоверение, бейдж и видеорегистратор. Также они носят с собой устройства для проверки электронных проездных.
 
В Минске штраф за безбилетный проезд в общественном транспорте составляет 11,5 рубля.
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Сказали или работать, или увольняться. Неприятненький расклад.

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