В Минске контролеры в троллейбусах начали работать без формы

В Минске контролерам троллейбусов разрешили работать без опознавательной формы. В «Минсктрансе» отметили, что теперь форма не предусмотрена для контролеров в трамваях и троллейбусах. Такие меры сделают их менее заметными, в результате чего безбилетникам станет сложнее уклоняться от ответственности.

Еще весной стало известно, что сотрудники контрольно-ревизорской службы станут работать без формы. Сначала синие жилеты сняли контролеры, работающие на трамвайных маршрутах. Теперь без формы были замечены и те, кто ловит зайцев в троллейбусах.

Последним шагом к «маскировке» контролеров станет разрешение не носить форму тем, кто проверяет оплату проезда в автобусах. Они должны иметь только удостоверение, бейдж и видеорегистратор. Также они носят с собой устройства для проверки электронных проездных.

В Минске штраф за безбилетный проезд в общественном транспорте составляет 11,5 рубля.