В Киеве прошла акция памяти журналиста Павла Шеремета - видео

В Киеве около 100 человек сегодня почтили память журналиста Павла Шеремета, который год назад погиб в результате взрыва машины. Утром 20 июля люди собрались на пересечении улиц Ивана Франко и Богдана Хмельницкого, где был убит журналист.
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В Киеве около 100 человек сегодня почтили память журналиста Павла Шеремета, который год назад погиб в результате взрыва машины. Утром 20 июля люди собрались на пересечении улиц Ивана Франко и Богдана Хмельницкого, где был убит журналист.
Сказали или работать, или увольняться. Неприятненький расклад.