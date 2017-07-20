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20. 07. 2017

В Киеве прошла акция памяти журналиста Павла Шеремета - видео

Источник фото: РБК

В Киеве около 100 человек сегодня почтили память журналиста Павла Шеремета, который год назад погиб в результате взрыва машины. Утром 20 июля люди собрались на пересечении улиц Ивана Франко и Богдана Хмельницкого, где был убит журналист.

Сегодня в Киеве прошла акция памяти Павла Шеремета, на которой присутствовали журналисты, активисты, общественные деятели, депутаты, а также посол США в Украине. Люди принесли цветы и зажгли лампадки со свечами. Рядом на тротуаре был установлен большой портрет погибшего с надписью: "Прошел год! Кто убил Павла?"
 
После этого они колонной прошли по центральным улицам Киева к Администрации президента и Министерству внутренних дел. Они потребовали провести более тщательное расследование обстоятельств гибели журналиста и назвать имена убийц.
 
Павел Шеремет родился в Минске, работал в белорусских, российских и украинских средствах массовой информации.20 июля 2016 года машина, в которой он ехал, внезапно взорвалась в центре Киева. Мужчина погиб.
 
 
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