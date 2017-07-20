Лента RSS
Подписаться на ленту
20 июля 2017, четверг, 19:08
+25°C
Завтра +23°C
+25°C
Завтра +23°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,95
  • € 2,24
20. 07. 2017

МВФ приостановил переговоры о кредите с Беларусью до октября

Международный Валютный Фонд приостановил переговоры с Беларусью по поводу возможности выделения кредита в 3 млрд долларов. Официальный представитель МВФ Вильям Мюррей на брифинге 20 июля пояснил, что дискуссия была остановлена, поскольку фонд хочет увидеть большую ясность в политике властей Беларуси по ряду структурных преобразований.

Уильям Мюррей уточнил, что МВФ планирует вернуться к переговорам о выделении Беларуси кредита в октябре этого года. «Необходима большая ясность в политике белорусских властей в области свободы предпринимательства и коммунального хозяйства», - сообщил он.
 
В предыдущий раз эксперты МВФ работали в Беларуси в начале июня, а следующий их визит запланирован на октябрь. Осенью специалисты проведут ежегодную миссию МВФ по статье IV.
 
Международный валютный фонд готов выделить Беларусь 3 млрд долларов, однако перед этим республика должна выполнить ряд условий. Кредиторы настаивали на либерализации белорусской экономики, ликвидации перекрестного субсидирования, повышения тарифов в общественном транспорте, проведении реформ в управлении госсобственностью.
 
Это Интересно
Экономика
Анекдот все анекдоты

Сказали или работать, или увольняться. Неприятненький расклад.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Как вы относитесь к парадам в центре Минска?

Нужны ли парады в центре Минска?

  • Да, это дань памяти людям, которые отдали жизни за независимость Беларуси, и демонстрация мощи нашей армии врагам 184 (30,8%)
  • Нет, это лишь напрасная трата бюджетных денег и порча дорог 394 (65,9%)
  • Мне все равно 20 (3,3%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.