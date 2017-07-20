МВФ приостановил переговоры о кредите с Беларусью до октября

Международный Валютный Фонд приостановил переговоры с Беларусью по поводу возможности выделения кредита в 3 млрд долларов. Официальный представитель МВФ Вильям Мюррей на брифинге 20 июля пояснил, что дискуссия была остановлена, поскольку фонд хочет увидеть большую ясность в политике властей Беларуси по ряду структурных преобразований.

Уильям Мюррей уточнил, что МВФ планирует вернуться к переговорам о выделении Беларуси кредита в октябре этого года. «Необходима большая ясность в политике белорусских властей в области свободы предпринимательства и коммунального хозяйства», - сообщил он.

В предыдущий раз эксперты МВФ работали в Беларуси в начале июня, а следующий их визит запланирован на октябрь. Осенью специалисты проведут ежегодную миссию МВФ по статье IV.

Международный валютный фонд готов выделить Беларусь 3 млрд долларов, однако перед этим республика должна выполнить ряд условий. Кредиторы настаивали на либерализации белорусской экономики, ликвидации перекрестного субсидирования, повышения тарифов в общественном транспорте, проведении реформ в управлении госсобственностью.