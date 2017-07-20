На Белорусской АЭС опровергают слухи о гибели двух рабочих

20 июля некоторые белорусские СМИ сообщили о чрезвычайном происшествии на строительстве атомной электростанции в Островце – якобы погибли двое рабочих. Руководство БелАЭС и представители других ведомств опровергают эти слухи.
20 июля некоторые белорусские СМИ сообщили о чрезвычайном происшествии на строительстве атомной электростанции в Островце – якобы погибли двое рабочих. Руководство БелАЭС и представители других ведомств опровергают эти слухи.
Сказали или работать, или увольняться. Неприятненький расклад.