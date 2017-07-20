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20. 07. 2017

На Белорусской АЭС опровергают слухи о гибели двух рабочих

20 июля некоторые белорусские СМИ сообщили о чрезвычайном происшествии на строительстве атомной электростанции в Островце – якобы погибли двое рабочих. Руководство БелАЭС и представители других ведомств опровергают эти слухи.

Сегодня Радио "Свобода" сообщило, что с редакцией связалась жительница Островца, которая сообщила о ЧП на стройке АЭС. "Информация точная, погибли два человека. Сваривали газовой установкой некую конструкцию, произошел взрыв и оба насмерть", - цитирует женщину издание. 
 
Также она рассказала, что до этого случая на строительстве БелАЭС сорвался с высоты рабочий-монтажник, а также в результате взрыва баллона погиб человек.
 
"Эта информация не подтверждается ни в каком виде", - так прокомментировали слухи о гибели двух человек представители ГП "Белорусская АЭС", пишет Комсомолка. В МЧС информация об инциденте, произошедшем на днях в Островце, не поступала. В Минэнерго также не слышали о происшествии.
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