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20. 07. 2017

Китайцы построят на Могилевщине заводы по производству говядины и грибов

В Могилевской области при поддержке Китая построят заводы по производству говядины и выращиванию грибов. 20 июля стало известно, что Могилевский мясокомбинат и Кричевский райисполком заключили соответствующие договоры с Цзянсуской корпорацией по зарубежному сотрудничеству.

В Могилевском облисполкоме уточнили, что документы были подписаны на встрече председателя Могилевского облисполкома Владимира Доманевского м делегацией из китайской провинции Цзянсу, которую возглавлял вице-губернатор Ма Цюлинь.
 
Договор с Могилевским мясокомбинатом предусматривает создание производства говядины, которая в дальнейшем будет поступать в Китай. Кричевский райисполком займется созданием предприятия по выращиванию грибов в своем районе.
 
Китайская сторона обязуется обеспечить инвестиции, которые пойдут на развитие производств.
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