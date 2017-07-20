Лента RSS
Подписаться на ленту
20 июля 2017, четверг, 20:38
+25°C
Завтра +23°C
+25°C
Завтра +23°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,95
  • € 2,24
20. 07. 2017

Пьяный брестчанин с превышением скорости вез детей и жену в аквапарк

Источник фото: ГАИ Бреста и Брестской области

Днем 19 июля на трассе М1 Брест - Минск - граница России инспекторы ГАИ задержали пьяного водителя Nissan, который ехал с превышением скорости. Оказалось, глава семейства спешил, чтобы отвезти своих детей и супругу в аквапарк.

В ГАИ Брестской области сообщили, что нарушителя остановили примерно в 13:10 возле деревни Федьковичи. 41-летний житель Бреста вез двоих детей и жену в Кобринский аквапарк. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и к тому же превысил допустимую скорость движения более чем на 20 км/ч.
 
Инспекторы отстранили водителя от управления, а его автомобиль доставили на  охраняемую стоянку.
 
«Людей не пугает ни лишение прав (сроком на 3 года), ни материальные взыскания (до 100 БВ), ни страх потерять близких людей. Иначе как можно объяснить поступок пьяного папы?» - задались вопросом в ГАИ.
Это Интересно
Происшествия
Анекдот все анекдоты

Сказали или работать, или увольняться. Неприятненький расклад.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Как вы относитесь к парадам в центре Минска?

Нужны ли парады в центре Минска?

  • Да, это дань памяти людям, которые отдали жизни за независимость Беларуси, и демонстрация мощи нашей армии врагам 184 (30,8%)
  • Нет, это лишь напрасная трата бюджетных денег и порча дорог 394 (65,9%)
  • Мне все равно 20 (3,3%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.