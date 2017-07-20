Пьяный брестчанин с превышением скорости вез детей и жену в аквапарк

Днем 19 июля на трассе М1 Брест - Минск - граница России инспекторы ГАИ задержали пьяного водителя Nissan, который ехал с превышением скорости. Оказалось, глава семейства спешил, чтобы отвезти своих детей и супругу в аквапарк.
Днем 19 июля на трассе М1 Брест - Минск - граница России инспекторы ГАИ задержали пьяного водителя Nissan, который ехал с превышением скорости. Оказалось, глава семейства спешил, чтобы отвезти своих детей и супругу в аквапарк.
Сказали или работать, или увольняться. Неприятненький расклад.