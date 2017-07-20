Пьяный брестчанин с превышением скорости вез детей и жену в аквапарк

Днем 19 июля на трассе М1 Брест - Минск - граница России инспекторы ГАИ задержали пьяного водителя Nissan, который ехал с превышением скорости. Оказалось, глава семейства спешил, чтобы отвезти своих детей и супругу в аквапарк.

В ГАИ Брестской области сообщили, что нарушителя остановили примерно в 13:10 возле деревни Федьковичи. 41-летний житель Бреста вез двоих детей и жену в Кобринский аквапарк. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и к тому же превысил допустимую скорость движения более чем на 20 км/ч.

Инспекторы отстранили водителя от управления, а его автомобиль доставили на охраняемую стоянку.

«Людей не пугает ни лишение прав (сроком на 3 года), ни материальные взыскания (до 100 БВ), ни страх потерять близких людей. Иначе как можно объяснить поступок пьяного папы?» - задались вопросом в ГАИ.