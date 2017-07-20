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20. 07. 2017

Солист Linkin Park Честер Беннингтон покончил с собой

20 июля стало известно, что солист известной рок-группы Linkin Park Честер Беннингтон был найден мертвым в собственном доме в пригороде Лос-Анджелеса. СМИ со ссылкой на американских следователей сообщают, что музыкант покончил жизнь самоубийством через повешение.

Честеру Беннингтону был всего 41 год, у него осталось шестеро детей. Около 9 часов утра по местному времени его нашли в петле в своем доме в Палос-Вердес. Предварительная версия – суицид. У лидера Linkin Park имелись проблемы с алкоголем и наркотиками. 
 
Отмечается, что Честер Беннингтон покончил с собой в день рождения своего близкого друга Криса Корнелла (Soundgarden), который несколько месяцев назад также ушел из жизни. Информацию о смерти Беннингтона сообщил таблоид TMZ, впоследствии ее подтвердил The Associated Press‏ и BBC со ссылкой на правоохранителей.
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