"Росатом" назвал срок ввода первой белорусской АЭС

Генеральный директор российской госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев рассказал, когда будет введена в эксплуатацию белорусская атомная электростанция, которая возводится в Островце Гродненской области. Это произойдет летом 2020 года, заявил он 24 июля на встрече с президентом Александром Лукашенко.

По словам Алексея Лихачева, накануне они работали на БелАЭС и обсудили положение дел. «Росатом» обязуется ввести всю станцию в строй летом 2020 года, пишет БелТА

Также гендиректор «Росатома» напомнил о беседе Александра Лукашенко с президентом России в конце мая 2012 года, когда начинался этот проект. «Вы тогда сказали, что задача - построить самую безопасную, самую современную станцию в Европе. И «Росатом» действует, исходя из этой вашей установки»,- заявил он и добавил, что это новое поколение по безопасности (3+), которому нет аналогов во всем мире.