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24. 07. 2017

"Росатом" назвал срок ввода первой белорусской АЭС

Генеральный директор российской госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев рассказал, когда будет введена в эксплуатацию белорусская атомная электростанция, которая возводится в Островце Гродненской области. Это произойдет летом 2020 года, заявил он 24 июля на встрече с президентом Александром Лукашенко.

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По словам Алексея Лихачева, накануне они работали на БелАЭС и обсудили положение дел. «Росатом» обязуется ввести всю станцию в строй летом 2020 года, пишет БелТА.
 
Также гендиректор «Росатома» напомнил о беседе Александра Лукашенко с президентом России в конце мая 2012 года, когда начинался этот проект.  «Вы тогда сказали, что задача - построить самую безопасную, самую современную станцию в Европе. И «Росатом» действует, исходя из этой вашей установки»,- заявил он и добавил, что это новое поколение по безопасности (3+), которому нет аналогов во всем мире.
 
Белорусская АЭС будет состоять из двух энергоблоков. Планируется, что запуск первого энергоблока произойдет в 2019 году, второй заработает через год. Ранее заместитель гендиректора «Росатома» Кирилл Комаров рассказал о ходе строительства АЭС в Островце.
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