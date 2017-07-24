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24. 07. 2017

В Брестской области трое школьников спасли деревню от пожара

В Брестской области трое детей спасли от пожара целую деревню. Когда ребята увидели горящий лес, то без промедления бросились его тушить, пока к месту происшествия через лесную чащу пробиралась машина МЧС.

О храбрых школьниках из деревни Сухое рассказали в сюжете на телеканале СТВ. Отмечается, если бы пожар произошел в ночное время суток, деревня могла бы сгореть. Подростки возвращались с речки и заметили полыхающие деревья и траву. Пока к месту ЧП ехали пожарные, ребята зря времени не теряли и принялись тушить пожар всем, что попадалось под руку. В результате им удалось справиться с огнем своими силами.
 
«Огонь горел, мы его просто брали и отгребали в другую сторону. Он уходил назад и не переходил на сухое», - рассказал один из подростков. Вскоре к ним подключился местный фермер, который принес лопаты. Ими мальчишки обкапывали участок с горящей растительностью и  присыпали песком.
 
Мужчина предположил, что пожар начался из-за того, что кто-то бросил в траву окурок или спичку. «Если бы это вечером, ночью, то и деревня могла бы сгореть, она же вплотную подходит к лесу», - отметил он.
 
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