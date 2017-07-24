Николас Кейдж в казахском костюме стал интернет-мемом

Голливудский актер Николас Кейдж посетил кинофестиваль «Евразия» в Астане и стал героем социальных сетей. Он развеселил интернет-пользователей, сфотографировавшись в казахском национальном наряде - чапане и меховой шапке.
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Голливудский актер Николас Кейдж посетил кинофестиваль «Евразия» в Астане и стал героем социальных сетей. Он развеселил интернет-пользователей, сфотографировавшись в казахском национальном наряде - чапане и меховой шапке.
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- Отец Кирилл, лучше я исповедуюсь в другой раз...