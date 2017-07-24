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24. 07. 2017

Николас Кейдж в казахском костюме стал интернет-мемом

Голливудский актер Николас Кейдж посетил кинофестиваль «Евразия» в Астане и стал героем социальных сетей. Он развеселил интернет-пользователей, сфотографировавшись в казахском национальном наряде - чапане и меховой шапке.

Фото Николаса Кейджа в казахском костюме, который стоит рядом с народной артисткой страны Айман Мусаходжаевой, сделали на пресс-конференции 22 июля. Вскоре снимок появился в Instagram и мгновенно стал популярным интернет-мемом. Пользователей особенно рассмешило выражение лица актера – на фото он выглядит несколько отрешенным.
 
Телеграф собрал самые популярные мемы с Николасом Кейджем в казахском костюме:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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