Николас Кейдж в казахском костюме стал интернет-мемом

Голливудский актер Николас Кейдж посетил кинофестиваль «Евразия» в Астане и стал героем социальных сетей. Он развеселил интернет-пользователей, сфотографировавшись в казахском национальном наряде - чапане и меховой шапке.

Фото Николаса Кейджа в казахском костюме, который стоит рядом с народной артисткой страны Айман Мусаходжаевой, сделали на пресс-конференции 22 июля. Вскоре снимок появился в Instagram и мгновенно стал популярным интернет-мемом. Пользователей особенно рассмешило выражение лица актера – на фото он выглядит несколько отрешенным. Телеграф собрал самые популярные мемы с Николасом Кейджем в казахском костюме: