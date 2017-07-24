На этой неделе в Беларуси будет теплая, но дождливая погода

В Беларуси на этой неделе будет достаточно тепло, но дождливо. В предстоящие выходные погодные условия ухудшатся - ожидаются не только дожди, но и понижение температуры. Об этом сегодня сообщили специалисты Республиканского гидрометцентра.

По прогнозам синоптиков, 25 июля активные атмосферные фронты, которые смещаются с юго-запада Европы, принесут в Беларусь не только теплый воздух, но и осадки. Так, завтра днем на большей части Беларуси пройдут кратковременные дожди, по югу грозы, местами сильные ливни и град. Ветер переменных направлений, умеренный, при грозах местами шквалистый. Ночью будет плюс 12-18 градусов, днем – от 22 до 28, в юго-восточной части до 30 градусов тепла.

Влияние активных фронтальных систем сохранится и 26 июля. В среду в большинстве районов пройдут дожди, местами возможны грозы, сильные дожди и град. Ночью термометр покажет 15-20 градусов выше нуля, днем – от 21 по западу до 31 по востоку.

В четверг, 27 июля, короткие дожди с грозами ожидаются уже местами по Беларуси. Температура воздуха ночью составит 12-19 градусов, днем – 22-28, в Гомельской области воздух прогреется до 30 градусов.

28 июля ночью преимущественно по югу страны, днем в большинстве районов снова пройдут дожди. При этом синоптики прогнозируют днем местами грозы, сильные дожди, град. Ночью будет 13-20 градусов, днем – от плюс 20 до 30.

«Менее комфортной будет погода в предстоящие выходные - ожидаются дожди и понижение температуры», - сообщила сотрудник Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Елена Комаровская.