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24. 07. 2017

В Гомеле мальчик получил ожоги, провалившись в яму с горячей водой

Источник фото: МЧС

Шестилетний мальчик получил серьезные ожоги, провалившись в яму с горячей водой в Гомеле. Инцидент произошел вечером в минувшее воскресенье, 23 июля, в районе улицы Царикова, сообщили в МЧС Беларуси.

В результате прорыва трубы горячего водоснабжения образовалась лужа. Около 19:00 маленький мальчик, который играл на зеленой зоне, решил перепрыгнуть наполненную водой яму, но не рассчитал свои возможности. Одна нога ребенка попала в горячую воду. 
 
Пострадавшего доставили в больницу. Врачи диагностировали у него ожоги первой-третьей степени 15% тела. Вечером того же дня аварийная бригада перекрыла трубу и откачала воду из ямы. 
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