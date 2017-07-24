В Гомеле мальчик получил ожоги, провалившись в яму с горячей водой

Шестилетний мальчик получил серьезные ожоги, провалившись в яму с горячей водой в Гомеле. Инцидент произошел вечером в минувшее воскресенье, 23 июля, в районе улицы Царикова, сообщили в МЧС Беларуси.
Шестилетний мальчик получил серьезные ожоги, провалившись в яму с горячей водой в Гомеле. Инцидент произошел вечером в минувшее воскресенье, 23 июля, в районе улицы Царикова, сообщили в МЧС Беларуси.
- Для улучшения качества обслуживания наш разговор будет записан.
- Отец Кирилл, лучше я исповедуюсь в другой раз...