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24. 07. 2017

В Крупском районе двое пьяных минчан разбили памятники на кладбище

Двое молодых минчан подозреваются в вандализме на кладбище в Крупском районе. В минувшие выходные 21-летний парень и его 22-летний товарищ в пьяном состоянии разбили шесть надгробий у агрогородка Староселье. Об этом сегодня сообщили в УВД Минского облисполкома.

22 июля местная жительница сообщила в милицию, что какие-то вандалы повредили шесть надгробий на кладбище. Сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать подозреваемых по горячим следам.
 
Оказалось, двое минчан приехали в гости к бабушкам, которые проживают в Крупском районе. Посетив их, парни решили отпраздновать приезд. Когда алкоголь закончился, они пошли на близлежащее кладбище. Там пьяные молодые люди стали крушить памятники. Причем впоследствии они так и не смогли объяснить причину своего поступка.
 
В УВД отметили, что сумма ущерба составила около 1 тыс. рублей. В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 339 УК (злостное хулиганство), санкция которой предусматривает до шести лет заключения.
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