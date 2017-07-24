В Гродно девушка совершила ДТП на 9-й день после получения прав

В Гродно 18-летняя девушка получила водительские права и спустя девять дней попала в серьезное ДТП. Подробности ночного происшествия на улице Грандичской в областном центре сегодня рассказали в ГАИ Гродненской области.
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В Гродно 18-летняя девушка получила водительские права и спустя девять дней попала в серьезное ДТП. Подробности ночного происшествия на улице Грандичской в областном центре сегодня рассказали в ГАИ Гродненской области.
- Для улучшения качества обслуживания наш разговор будет записан.
- Отец Кирилл, лучше я исповедуюсь в другой раз...