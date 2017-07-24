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24. 07. 2017

В Гродно девушка совершила ДТП на 9-й день после получения прав

Источник фото: ГАИ Гродно и Гродненской области

В Гродно 18-летняя девушка получила водительские права и спустя девять дней попала в серьезное ДТП. Подробности ночного происшествия на улице Грандичской в областном центре сегодня рассказали в ГАИ Гродненской области.

По данным инспекторов, авария произошла примерно в 2:20 ночи. Молодая девушка за рулем автомобиля Suzuki не справилась с управлением и врезалась в железобетонную осветительную опору на остановке общественного транспорта. Столб упал, машина загорелась.
 
 
Предполагается, что пожар возник в результате обрыва и падения высоковольтного кабеля. Спасатели потушили горящий автомобиль, но к тому времени огонь успел уничтожить салон и моторный отсек.
 
 
Девушка сумела выбраться из автомобиля еще до того, как машину охватило пламя. Ее госпитализировали в больницу. В ГАИ уточнили, что водительский стаж автоледи составлял всего 9 дней.
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Аварии, ДТП
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