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24. 07. 2017

Российские военные начали прибывать в Беларусь на учения "Запад-2017"

Российские военные начали прибывать в Беларусь, чтобы принять участие в совместном стратегическом учении «Запад-2017». 23 июля в республику прибыли подразделения материально-технического обеспечения Западного военного округа Вооруженных сил Российской Федерации.

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В Министерстве обороны Беларуси сообщили, что в рамках плановой подготовки к «Западу-2017» состоится совместное специальное учение с органами военного управления, соединениями, воинскими частями и организациями тылового, материально-технического обеспечения вооруженных сил Беларуси и России. Военным предстоит подготовить пункты и средства управления соединениями, воинскими частями и организациями двух стран, а также оборудовать участки местности практических действий.
 
Учения «Запад-2017» должны пройти на нескольких полигонах Беларуси с 14 по 20 сентября. В них планируется задействовать до 12 700 человек, из которых около трех тысяч – российские военнослужащие.
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