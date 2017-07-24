Российские военные начали прибывать в Беларусь на учения "Запад-2017"

Российские военные начали прибывать в Беларусь, чтобы принять участие в совместном стратегическом учении «Запад-2017». 23 июля в республику прибыли подразделения материально-технического обеспечения Западного военного округа Вооруженных сил Российской Федерации.

В Министерстве обороны Беларуси сообщили, что в рамках плановой подготовки к «Западу-2017» состоится совместное специальное учение с органами военного управления, соединениями, воинскими частями и организациями тылового, материально-технического обеспечения вооруженных сил Беларуси и России. Военным предстоит подготовить пункты и средства управления соединениями, воинскими частями и организациями двух стран, а также оборудовать участки местности практических действий.

Учения «Запад-2017» должны пройти на нескольких полигонах Беларуси с 14 по 20 сентября. В них планируется задействовать до 12 700 человек, из которых около трех тысяч – российские военнослужащие.