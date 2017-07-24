С 1 августа в Беларуси увеличат пособия на детей до трех лет

В Беларуси 1 августа будут увеличены пособия по уходу за детьми в возрасте до трех лет. Пособие на первого ребенка вырастет на 17,5 руб. до 278,88 руб., на второго и последующих детей – на 30 рублей до 318,72.
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новость
В Беларуси 1 августа будут увеличены пособия по уходу за детьми в возрасте до трех лет. Пособие на первого ребенка вырастет на 17,5 руб. до 278,88 руб., на второго и последующих детей – на 30 рублей до 318,72.
- Для улучшения качества обслуживания наш разговор будет записан.
- Отец Кирилл, лучше я исповедуюсь в другой раз...