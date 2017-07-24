С 1 августа в Беларуси увеличат пособия на детей до трех лет

В Беларуси 1 августа будут увеличены пособия по уходу за детьми в возрасте до трех лет. Пособие на первого ребенка вырастет на 17,5 руб. до 278,88 руб., на второго и последующих детей – на 30 рублей до 318,72.

Пособие на ребенка-инвалида в возрасте до трех лет составит 358,56 рубля в месяц (рост на 22,5 руб.), пишет TUT.by . Также с 1 августа в Беларуси должен поменяться размер единоразовых выплат в связи с рождением ребенка, который зависит от бюджета прожиточного минимума. Ранее в Беларуси изменились правила начисления пособий по уходу за ребенком в возрасте до трех лет. Теперь они будут пересматриваться лишь два раза в год – с 1 февраля и с 1 августа. До этого пособия пересчитывали раз в квартал.