В июне средняя зарплата белорусов превысила 420 долларов

В июне 2017 года номинальная начисленная средняя зарплата работников Беларуси составила 819,3 рубля (около 423 долларов), увеличившись за месяц на 24,1 рубля. Об этом в понедельник, 24 июля, сообщили в Национальном статистическом комитете.

Начисленная средняя заработная плата рабочих и служащих в июне также составила 819,3 рубля.

По данным Белстата, в июне самая высокая средняя зарплата сложилась в Минске - 1 143,1 руб. Самые низкие заработки зафиксированы в Витебской области – 694,6 руб.

По видам экономической деятельности больше всего получают люди, которые работают в сфере информационных технологий и информационного обслуживания (средняя зарплата в июне составила 3 518,4 руб.). Меньше всего те, кто осуществляет деятельность по уходу в специализированных учреждениях и занимается предоставлением социальных услуг (446,6 руб.).