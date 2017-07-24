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24. 07. 2017

В июне средняя зарплата белорусов превысила 420 долларов

Источник фото: Telegraf.by

В июне 2017 года номинальная начисленная средняя зарплата работников Беларуси составила 819,3 рубля (около 423 долларов), увеличившись за месяц на 24,1 рубля. Об этом в понедельник, 24 июля, сообщили в Национальном статистическом комитете.

Начисленная средняя заработная плата рабочих и служащих в июне также составила 819,3 рубля.
 
По данным Белстата, в июне самая высокая средняя зарплата сложилась в Минске - 1 143,1 руб. Самые низкие заработки зафиксированы в Витебской области – 694,6 руб.
 
По видам экономической деятельности больше всего получают люди, которые работают в сфере информационных технологий и информационного обслуживания (средняя зарплата в июне составила 3 518,4 руб.). Меньше всего те, кто осуществляет деятельность по уходу в специализированных учреждениях и занимается предоставлением социальных услуг (446,6 руб.).
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