Беларусь подарит Молдове тракторы и организует отдых для детей

24 июля президент Молдовы Игорь Додон сообщил, что его договоренности с президентом Беларуси Александром Лукашенко начали выполняться. На встрече в Минске 13 июля главы государств договорились, что Беларусь поставит в Молдову в качестве гуманитарной помощи пять тракторов МТЗ-82 и коммунальную технику – 2 спецмашины для уборки мусора.

Также белорусская сторона примет у себя группу молдавских детей из социально уязвимых и неблагополучных семей. Ребята смогут отдохнуть и оздоровиться в центре «Зубренок» в Минской области. 30 сентября в Минске будет организован Фестиваль молдавского вина. Кроме того, ведется работа по открытию прямого авиасообщения между Кишиневом и Минском. «Первые важные результаты визита в Беларусь и встречи с Александром Григорьевичем Лукашенко. Работаем дальше! – написал Игорь Додон на своей странице в Facebook.