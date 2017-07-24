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24. 07. 2017

Беларусь подарит Молдове тракторы и организует отдых для детей

Источник фото: Пресс-служба президента Беларуси

24 июля президент Молдовы Игорь Додон сообщил, что его договоренности с президентом Беларуси Александром Лукашенко начали выполняться. На встрече в Минске 13 июля главы государств договорились, что Беларусь поставит в Молдову в качестве гуманитарной помощи пять тракторов МТЗ-82 и коммунальную технику – 2 спецмашины для уборки мусора.

Также белорусская сторона примет у себя группу молдавских детей из социально уязвимых и неблагополучных семей. Ребята смогут отдохнуть и оздоровиться в центре «Зубренок» в Минской области. 30 сентября в Минске будет организован Фестиваль молдавского вина. Кроме того, ведется работа по открытию прямого авиасообщения между Кишиневом и Минском.
 
«Первые важные результаты визита в Беларусь и встречи с Александром Григорьевичем Лукашенко. Работаем дальше! – написал Игорь Додон на своей странице в Facebook.
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