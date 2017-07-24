На выступлении спецназа в Шацке учебная граната попала в женщину

В минувшие выходные во время показательного выступления спецназа по случаю 525-летия агрогородка Шацк в Пуховичском районе учебная граната попала в 26-летнюю женщину. Пострадавшая получила травму и обратилась в милицию. В УВД Минской области сообщили, что по данному факту проводится проверка.

По факту телесных повреждений, которые женщина получила во время показательных выступлений спецназа 22 июля, проводится проверка, отметили в УВД. Очевидцы сообщили информагентствам, что «взрывные устройства», которые применялись в ходе выступления спецназовцев, покатились прямо к их ногам.

«Когда военные в рамках своего шоу бросили какие-то «гранаты», те взяли и покатились вниз по горочке, прямо к ногам зрителей. На фото — моя нога с результатами взрыва второй «петарды». Перед этим я успела закрыть спиной ребенка», - сообщила женщина Onliner.by

По ее словам, как минимум пять человек пострадали, среди них есть четырехлетний ребенок. Женщине помощь оказал военные врач, еще одна женщина обратилась за помощью в больницу.

Также пострадавшая утверждает, что во время выступления организаторы проигнорировали меры безопасности – на месте представления не было ни ограждения, ни скорой помощи.