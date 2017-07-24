В Минске педофил напал на 9-летнего мальчика в туалете ресторана

В Минске 34-летний мужчина приставал к 9-летнему мальчику в туалете ресторана быстрого питания. Нападение на ребенка произошло около 16:30 в одном из заведений на проспекте Независимости. Милиционеры оперативно задержали извращенца.
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В Минске 34-летний мужчина приставал к 9-летнему мальчику в туалете ресторана быстрого питания. Нападение на ребенка произошло около 16:30 в одном из заведений на проспекте Независимости. Милиционеры оперативно задержали извращенца.
- Для улучшения качества обслуживания наш разговор будет записан.
- Отец Кирилл, лучше я исповедуюсь в другой раз...