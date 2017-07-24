В Минске педофил напал на 9-летнего мальчика в туалете ресторана

В Минске 34-летний мужчина приставал к 9-летнему мальчику в туалете ресторана быстрого питания. Нападение на ребенка произошло около 16:30 в одном из заведений на проспекте Независимости. Милиционеры оперативно задержали извращенца.

Как рассказали в ГУВД Мингорисполкома, девятилетний мальчик пришел в ресторан быстрого питания со своей бабушкой. Он отправился в туалет, чтобы помыть руки, а там не него набросился 34-летний минчанин. Мужчина зажал рот ребенка рукой и попытался совершить насильственные действия сексуального характера.

Это произошло на глазах молодого человека, который попытался отбить мальчика у педофила. Он позвонил в милицию, но к тому времени администрация заведения уже нажала тревожную кнопку. Прибывшие милиционеры спасли извращенца от самосуда, который хотели устроить рассерженные посетители кафе.

Также в столичной милиции сообщили, что задержанный был судим, в том числе за совершение насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.