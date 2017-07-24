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24. 07. 2017

Житель Новополоцка передал в музей 4000-летний топор

Коллекцию краеведческого музея Полоцка пополнил уникальный экспонат - бронзовый топор с закраинами, возраст которого составляет около 4 тысяч лет. Его передал в музей житель Новополоцка Михаил Воронько.

В Национальном Полоцком историко-культурном музее-заповеднике отметили, что артефакт датируется ІІ – началом І тысячелетия до нашей эры. Посетители музея смогут с ним ознакомиться в разделе, где представлены орудия эпохи бронзы.
 
«Подобные изделия относятся к ранним этапам развития человеческих сообществ бронзового века на территории Беларуси», - говорят специалисты.
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