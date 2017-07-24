Житель Новополоцка передал в музей 4000-летний топор

Коллекцию краеведческого музея Полоцка пополнил уникальный экспонат - бронзовый топор с закраинами, возраст которого составляет около 4 тысяч лет. Его передал в музей житель Новополоцка Михаил Воронько.
Коллекцию краеведческого музея Полоцка пополнил уникальный экспонат - бронзовый топор с закраинами, возраст которого составляет около 4 тысяч лет. Его передал в музей житель Новополоцка Михаил Воронько.
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- Отец Кирилл, лучше я исповедуюсь в другой раз...