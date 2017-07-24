Лента RSS
Подписаться на ленту
24 июля 2017, понедельник, 20:07
+21°C
Завтра +27°C
+21°C
Завтра +27°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,94
  • € 2,26
24. 07. 2017

В Беларуси начали принимать к оплате биткоины

В Беларуси начали принимать к оплате криптовалюту. Расплатиться биткоинами можно пока в одной компании - сетью по продаже шин и других товаров для автомобилей TyrePlus. Этот проект был реализован вместе с блокчейн-лабораторией Consensuslab.

На данный момент в Беларуси биткоин не имеет официального статуса. Криптовалюты находятся за пределами правового поля, и платеж с помощью биткоина не имеет юридической силы. Поэтому если человек заплатит криптовалютой, но не получит товар, - суд будет не на его стороне.
 
В компании сообщили, что клиент рассчитывается белорусскими рублями за 1% стоимости приобретаемого товара, а остальную сумму может погасить биткоинами. Таким образом компания соблюдает требования белорусского законодательства и при этом расширяет возможности по оплате за товар. И у них уже был клиент, который захотел расплатиться биткоинами за шины, пишет TUT.by.
Это Интересно
Экономика
Анекдот все анекдоты

- Для улучшения качества обслуживания наш разговор будет записан.
- Отец Кирилл, лучше я исповедуюсь в другой раз...

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Как вы относитесь к парадам в центре Минска?

Нужны ли парады в центре Минска?

  • Да, это дань памяти людям, которые отдали жизни за независимость Беларуси, и демонстрация мощи нашей армии врагам 184 (30,8%)
  • Нет, это лишь напрасная трата бюджетных денег и порча дорог 394 (65,9%)
  • Мне все равно 20 (3,3%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.