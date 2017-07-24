В Беларуси начали принимать к оплате биткоины

В Беларуси начали принимать к оплате криптовалюту. Расплатиться биткоинами можно пока в одной компании - сетью по продаже шин и других товаров для автомобилей TyrePlus. Этот проект был реализован вместе с блокчейн-лабораторией Consensuslab.

На данный момент в Беларуси биткоин не имеет официального статуса. Криптовалюты находятся за пределами правового поля, и платеж с помощью биткоина не имеет юридической силы. Поэтому если человек заплатит криптовалютой, но не получит товар, - суд будет не на его стороне. В компании сообщили, что клиент рассчитывается белорусскими рублями за 1% стоимости приобретаемого товара, а остальную сумму может погасить биткоинами. Таким образом компания соблюдает требования белорусского законодательства и при этом расширяет возможности по оплате за товар. И у них уже был клиент, который захотел расплатиться биткоинами за шины, пишет TUT.by