В Беларуси начали принимать к оплате биткоины

В Беларуси начали принимать к оплате криптовалюту. Расплатиться биткоинами можно пока в одной компании - сетью по продаже шин и других товаров для автомобилей TyrePlus. Этот проект был реализован вместе с блокчейн-лабораторией Consensuslab.
В Беларуси начали принимать к оплате криптовалюту. Расплатиться биткоинами можно пока в одной компании - сетью по продаже шин и других товаров для автомобилей TyrePlus. Этот проект был реализован вместе с блокчейн-лабораторией Consensuslab.
- Для улучшения качества обслуживания наш разговор будет записан.
- Отец Кирилл, лучше я исповедуюсь в другой раз...