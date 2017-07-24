Родители гомельского блогера, который поджег себя, заплатят штраф‍

17-летнего гомельчанина-блогера, который 14 июля поджег себя и прыгнул в фонтан ради просмотров в YouTube, оштрафовали за мелкое хулиганство. Однако поскольку парень несовершеннолетний и еще не работает, штраф за него придется платить родителям.

В УВД Гомельского облисполкома сообщили, что родителей подростка вызывали на профилактическую беседу на заседание по делам несовершеннолетних. Воспитательная работа показала свою эффективность: юноша удалил видеозаписи со своего канала, как он бегает в женском белье по Гомелю, моет голову в унитазе и делает другие поступки, чтобы повысить свою популярность.

В милиции посоветовали молодому человеку не завязывать с творчеством, но направить свою энергию в более конструктивное русло. Например, поучаствовать в городских развлекательных мероприятиях или стать волонтером.