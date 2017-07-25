Лента RSS
Подписаться на ленту
25 июля 2017, вторник, 12:49
+27°C
Завтра +26°C
+27°C
Завтра +26°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,94
  • € 2,26
25. 07. 2017

Лукашенко задумался, надо ли ввязываться в создание новых типов тракторов

Источник фото: Пресс-служба президента Беларуси

25 июля президент Александр Лукашенко обсудил перспективы развития тракторостроения в Беларуси и заслушал доклад правительства по соответствующей теме. По его словам, эта отрасль имеет большое значение для всего государства, однако отсутствие единых подходов в развитии тракторостроения вызывает серьезные опасения.

смотрите также Семашко мечтает продать десятки тысяч тракторов в Украину
Александр Лукашенко предложил обсудить ряд вопросов, касающихся развития тракторостроения и создания новых моделей тракторов. Правительство инициировало выпуск новых видов тракторов на базе «Амкадора» в рамках создаваемого холдинга по производству сельхозмашин.
 
«Моя позиция вам известна. Мнения заинтересованных сторон, к сожалению, расходятся. Правительство настаивает на реализации указанного проекта. Отсутствие единых подходов в развитии тракторостроения вызывает серьезные опасения», - заметил белорусский лидер. Тем не менее, по его мнению, нужно обсудить все предложения и уже после этого принимать решение, которое позволит выйти предприятиям на более высокий уровень работы.
 
«Главный вопрос: надо нам или не надо ввязываться в создание новых типов тракторов. Если да, то на какой базе их развивать? На базе имеющейся школы или создавать новую? Хотя и на «Амкодоре» есть отдельные элементы подобного опыт», - заявил Лукашенко.
 
Президент подчеркнул, что в Беларуси не должны возникнуть переток кадров с одного предприятия на другое или нездоровая конкуренция. Также он обратил внимание, что правительство наконец начало предлагать  проекты по китайским кредитам, связанные с материальным производством, которое дает отдачу, прибыль и окупаемость кредитов.
Это Интересно
Экономика
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Для улучшения качества обслуживания наш разговор будет записан.
- Отец Кирилл, лучше я исповедуюсь в другой раз...

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Как вы относитесь к парадам в центре Минска?

Нужны ли парады в центре Минска?

  • Да, это дань памяти людям, которые отдали жизни за независимость Беларуси, и демонстрация мощи нашей армии врагам 184 (30,8%)
  • Нет, это лишь напрасная трата бюджетных денег и порча дорог 394 (65,9%)
  • Мне все равно 20 (3,3%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.