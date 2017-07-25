Лукашенко задумался, надо ли ввязываться в создание новых типов тракторов

25 июля президент Александр Лукашенко обсудил перспективы развития тракторостроения в Беларуси и заслушал доклад правительства по соответствующей теме. По его словам, эта отрасль имеет большое значение для всего государства, однако отсутствие единых подходов в развитии тракторостроения вызывает серьезные опасения.

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Александр Лукашенко предложил обсудить ряд вопросов, касающихся развития тракторостроения и создания новых моделей тракторов. Правительство инициировало выпуск новых видов тракторов на базе «Амкадора» в рамках создаваемого холдинга по производству сельхозмашин.

«Моя позиция вам известна. Мнения заинтересованных сторон, к сожалению, расходятся. Правительство настаивает на реализации указанного проекта. Отсутствие единых подходов в развитии тракторостроения вызывает серьезные опасения», - заметил белорусский лидер. Тем не менее, по его мнению, нужно обсудить все предложения и уже после этого принимать решение, которое позволит выйти предприятиям на более высокий уровень работы.

«Главный вопрос: надо нам или не надо ввязываться в создание новых типов тракторов. Если да, то на какой базе их развивать? На базе имеющейся школы или создавать новую? Хотя и на «Амкодоре» есть отдельные элементы подобного опыт», - заявил Лукашенко.

Президент подчеркнул, что в Беларуси не должны возникнуть переток кадров с одного предприятия на другое или нездоровая конкуренция. Также он обратил внимание, что правительство наконец начало предлагать проекты по китайским кредитам, связанные с материальным производством, которое дает отдачу, прибыль и окупаемость кредитов.