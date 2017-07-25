Лента RSS
Подписаться на ленту
25 июля 2017, вторник, 12:46
+27°C
Завтра +26°C
+27°C
Завтра +26°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,94
  • € 2,26
25. 07. 2017

В I полугодии Минск перевыполнил план по сбору налогов

По итогам первого полугодия 2017 года Минск перевыполнил план по сбору налогов. За январь-июнь налогоплательщики перечислили в консолидированный бюджет столицы 5,3 млрд рублей, что на 3,7% больше, чем было запланировано изначально.

На совещании в Мингорисполкоме начальник инспекции МНС по Минску Андрей Соболевский сообщил, что в первом полугодии 192 млн рублей налогов, сборов и иных платежей поступило в бюджет от налогоплательщиков сверх плана. По его словам, доходы местного уровня в структуре бюджетной системы составили почти 40%, или 2,1 млрд рублей, а план по их обеспечению был выполнен на 100,9%. 
 
Соболевский уточнил, что прогнозы по наполнению местного бюджета довольно оптимистичные. В первом полугодии 2017 года наблюдался рост поступлений подоходного налога (на 3,9%) и налога на прибыль (на 9,4%), которые являются основными источниками формирования местного бюджета.
Это Интересно
Экономика
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Для улучшения качества обслуживания наш разговор будет записан.
- Отец Кирилл, лучше я исповедуюсь в другой раз...

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Как вы относитесь к парадам в центре Минска?

Нужны ли парады в центре Минска?

  • Да, это дань памяти людям, которые отдали жизни за независимость Беларуси, и демонстрация мощи нашей армии врагам 184 (30,8%)
  • Нет, это лишь напрасная трата бюджетных денег и порча дорог 394 (65,9%)
  • Мне все равно 20 (3,3%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.