В I полугодии Минск перевыполнил план по сбору налогов

По итогам первого полугодия 2017 года Минск перевыполнил план по сбору налогов. За январь-июнь налогоплательщики перечислили в консолидированный бюджет столицы 5,3 млрд рублей, что на 3,7% больше, чем было запланировано изначально.

На совещании в Мингорисполкоме начальник инспекции МНС по Минску Андрей Соболевский сообщил, что в первом полугодии 192 млн рублей налогов, сборов и иных платежей поступило в бюджет от налогоплательщиков сверх плана. По его словам, доходы местного уровня в структуре бюджетной системы составили почти 40%, или 2,1 млрд рублей, а план по их обеспечению был выполнен на 100,9%.

Соболевский уточнил, что прогнозы по наполнению местного бюджета довольно оптимистичные. В первом полугодии 2017 года наблюдался рост поступлений подоходного налога (на 3,9%) и налога на прибыль (на 9,4%), которые являются основными источниками формирования местного бюджета.