В I полугодии Минск перевыполнил план по сбору налогов

По итогам первого полугодия 2017 года Минск перевыполнил план по сбору налогов. За январь-июнь налогоплательщики перечислили в консолидированный бюджет столицы 5,3 млрд рублей, что на 3,7% больше, чем было запланировано изначально.
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По итогам первого полугодия 2017 года Минск перевыполнил план по сбору налогов. За январь-июнь налогоплательщики перечислили в консолидированный бюджет столицы 5,3 млрд рублей, что на 3,7% больше, чем было запланировано изначально.
- Для улучшения качества обслуживания наш разговор будет записан.
- Отец Кирилл, лучше я исповедуюсь в другой раз...