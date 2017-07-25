Microsoft обещает не "убивать" графический редактор Paint

Руководство американской корпорации Microsoft пообещало сохранить графический редактор Paint, чтобы не расстраивать своих пользователей. «Paint никуда не денется», - сообщили сегодня в блоге компании. Программу перенесут в магазин приложений Windows Store, где ее можно будет скачать бесплатно.

24 июля стало известно, что компания хочет удалить Paint из новых версий операционной системы Windows, поскольку он уже устарел. Эта новость вызвала широкий общественный резонанс. Интернет-пользователи решили, что графический редактор исчезнет навсегда, и стали писать в соцсетях о своей любви к нему.

«Сегодня мы увидели невероятную волну поддержки и ностальгии по MS Paint. Мы получили урок, что даже 32 года спустя у MS Paint армия поклонников. Удивительно, как сильно любят старый добрый Paint до сих пор», - отмечается в сообщении Microsoft.

В компании заверили, что Paint не исчезнет, его просто перенесут в Windows Store. На смену этой программе придет новое приложение для творчества - Paint 3D. И именно его поддержка будет продолжаться.