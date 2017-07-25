Минчанин напал в лифте на 12-летнюю девочку, она в больнице

В Минске 28-летний мужчина совершил разбойное нападение на 12-летнюю девочку в подъезде одного из домов. Сейчас ребенок находится в больнице. Подозреваемого удалось оперативно задержать, сообщили сегодня в Следственном комитете.
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новость
В Минске 28-летний мужчина совершил разбойное нападение на 12-летнюю девочку в подъезде одного из домов. Сейчас ребенок находится в больнице. Подозреваемого удалось оперативно задержать, сообщили сегодня в Следственном комитете.
- Для улучшения качества обслуживания наш разговор будет записан.
- Отец Кирилл, лучше я исповедуюсь в другой раз...