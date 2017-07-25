Минчанин напал в лифте на 12-летнюю девочку, она в больнице

В Минске 28-летний мужчина совершил разбойное нападение на 12-летнюю девочку в подъезде одного из домов. Сейчас ребенок находится в больнице. Подозреваемого удалось оперативно задержать, сообщили сегодня в Следственном комитете.

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Около полудня 24 июля мужчина внезапно напал на 12-летнюю девочку в подъезде дома, когда она стояла и ждала, когда приедет лифт. С применением насилия он отобрал у ребенка мобильный телефон Coolpad и скрылся. Родители нашли ее на лестничном пролете.

Пострадавшую положили в больницу. Врачи говорят, что сейчас жизни девочки ничего не угрожает. Сотрудники Следственного комитета уже допросили ее в присутствии родителей и социального педагога.

Тем временем милиционеры продолжали разыскивать преступника. Его удалось найти и задержать благодаря людям, которые указали, куда отправился похожий по приметам человек. Служебная собака привела оперативников в подсобное помещение ЖЭС, где спрятался 28-летний минчанин.

Следователи будут просить прокурора заключить подозреваемого под стражу.