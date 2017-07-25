«Минсктранс» обещает вернуть трамваи к вокзалу к сентябрю

С 1 сентября возле железнодорожного вокзала в Минске должно возобновиться движение трамваев по улицам Первомайской и Бобруйской. Сейчас завершается реконструкция трамвайных путей на улице Чапаева, сообщили в «Минскрансе».
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С 1 сентября возле железнодорожного вокзала в Минске должно возобновиться движение трамваев по улицам Первомайской и Бобруйской. Сейчас завершается реконструкция трамвайных путей на улице Чапаева, сообщили в «Минскрансе».
- Для улучшения качества обслуживания наш разговор будет записан.
- Отец Кирилл, лучше я исповедуюсь в другой раз...