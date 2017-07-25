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25. 07. 2017

«Минсктранс» обещает вернуть трамваи к вокзалу к сентябрю

Источник фото: "Минск-Новости"

С 1 сентября возле железнодорожного вокзала в Минске должно возобновиться движение трамваев по улицам Первомайской и Бобруйской. Сейчас завершается реконструкция трамвайных путей на улице Чапаева, сообщили в «Минскрансе».

«Должны успеть до 1 сентября, после чего по улице Чапаева, а также по Первомайской, Ульяновской и Бобруйской до разворотного кольца около площади Мясникова возобновится движение трамваев», - сообщил «Минск-Новости» главный инженер РСУ «Минсктранса» Александр Рощин.
 
Однако они надеются управиться еще в августе, чтобы успеть обкатать вагоны по новому участку. Здесь задействованы около 40 работников и 15 единиц техники филиалов «Служба трамвайного пути» и «Ремонтно-строительное управление», которые трудятся по 12 часов без выходных.
 
В 2018 году «Минсктранс» собирается модернизировать трехкилометровый участок трамвайного пути на улицах Первомайской, Ульяновской и Бобруйской до разворотного кольца возле площади Мясникова. Проектная документация готовится.
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