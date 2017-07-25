Два бывших топ-менеджера "Беларусбанка" получили $700 тыс. взяток

25 июля в здании суда Центрального района Минска продолжилось разбирательство по уголовному делу в отношении бывших топ-менеджеров «Беларусбанка». По данным следствия, экс-зампред банка Геннадий Господарик набрал взяток на 215 тыс. долларов, а замдиректора департамента по работе с ценностями Николай Цырто – на 500 тыс. долларов. Эту сумму они успели незаконно получить с 2009 по 2016 гг.

Сегодня в суде дали показания первые свидетели, а подсудимые «усилились» адвокатами – теперь у каждого обвиняемого по два защитника. Напомним, бывшие топ-менеджеры «Беларусбанка» обвиняются во взяточничестве и злоупотреблении служебными полномочиями. Им грозит до 15 лет лишения свободы. Ранее Геннадий Господарик частично признал свою вину Всего свидетелями по делу проходят 46 человек – бывшие и действующие работники «Беларусбанка», а также бизнесмены. Первого по делу допросили Игоря Гринюка, который являлся членом конкурсной комиссии, определявшей победителя тендера на поставку оборудования. Он утверждает, что закупки проходили без лоббирования чьих-либо интересов, и деятельность комиссии носила прозрачный характер. Также про отсутствие лоббирования заявил замдиректора департамента администрации «Беларусбанка» Юрий Керестеджиянц. Сотрудник департамента транспорта Александр Бенько рассказал, что на заседаниях комиссии выступал в основном Цырто. «Он больше всех суетился. Резких возражений и предложений не поступало. Я голосовал так, как и большинство членов комиссии. Мне никто не доводил, чтобы я принимал сторону конкретного конкурсанта. Но Цырто вызывал у меня впечатление мутного человека», - цитирует его Sputnik