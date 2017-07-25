За полгода более 30 тыс. белорусов осудили за распитие алкоголя

За январь-июнь 2017 года белорусские суды вынесли 182 765 постановлений по делам об административных правонарушениях. Более 30 тысяч человек были осуждены за распитие алкоголя в общественном месте. Такая информация приводится на сайте Верховного суда Беларуси.

Всего в первом полугодии суды общей юрисдикции вынесли около 19,7 тыс. приговоров по уголовным делам. Более 21 тыс. человек были осуждены. Большинство из них получило срок за преступления против собственности (около 8,2 тыс. человек). По уголовным делам отменили 138 приговоров районных и городских судов в апелляционном и надзорном порядке, а 815 приговоров изменили. 36 подсудимых оправдали. Что касается рассмотрения судами дела об административных правонарушениях, около 30,4 тыс. человек были наказаны за распитие алкогольных напитков в общественном месте, 27,2 тыс. – за мелкое хулиганство, 12 тыс. - за мелкое хищение. Было прекращено рассмотрение почти 21 тыс. дел об административных правонарушениях. В 2,9 тыс. дел не нашли в деянии подозреваемого состава административного правонарушения. 117 тыс. человек получили штраф, 25 тыс. человек – административный арест, отмечается в сообщении Верховного суда.