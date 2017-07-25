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25. 07. 2017

«Белтелеком» решил купить почти 100 автомобилей

Республиканское унитарное предприятие электросвязи «Белтелеком» решил приобрести 97 легковых автомобилей и объявило тендер. Информация о закупке появилась на сайте государственных закупок.

Соответствующее предложение «Белтелеком» разместил 21 июля, а подача заявок на тендер истекает 31 декабря 2017 года. Источником финансирования закупки указаны собственные средства предприятия.
 
В частности, «Белтелеком» собирается купить 75 легковых автомобилей "универсалов", 19 джипов и три кроссовера.
 
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