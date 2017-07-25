«Белтелеком» решил купить почти 100 автомобилей

Республиканское унитарное предприятие электросвязи «Белтелеком» решил приобрести 97 легковых автомобилей и объявило тендер. Информация о закупке появилась на сайте государственных закупок.
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Республиканское унитарное предприятие электросвязи «Белтелеком» решил приобрести 97 легковых автомобилей и объявило тендер. Информация о закупке появилась на сайте государственных закупок.
- Для улучшения качества обслуживания наш разговор будет записан.
- Отец Кирилл, лучше я исповедуюсь в другой раз...