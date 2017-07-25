Минтранс РФ разъяснил, какие вещи можно брать в самолет бесплатно

25 июля в Министерстве транспорта России разъяснили новые правила провоза верхней одежды и электронные гаджетов во время авиаперелета. Пассажиры могут бесплатно перевозить их на борту самолета, если поместят в ручную кладь, сообщают российские информагентства.

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В пресс-службе Минтранса отметили, что пассажиру не запрещено убирать в ручную кладь телефоны, верхнюю одежду, фотоаппараты, видеокамеры и ноутбуки, книги и газеты, зонты, трости и букеты. Вес ручной клади должен составлять не менее 5 кг, но эта норма может быть увеличена по инициативе авиакомпании.

Сегодня Совет Федерации России одобрил закон об исключении бесплатного багажа, кроме ручной клади, из невозвратных авиабилетов.