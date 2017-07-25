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25. 07. 2017

Названы повседневные занятия, которые «убивают» позвоночник

Оказывается, привычные для множества людей рутинные действия могут причинить колоссальный вред позвоночнику. Ученые из Университета штата Иллинойс, США, выступили на страницах научного журнала с советами о том, как не разрушить раньше времени свой скелет.

В частности, специалисты рассказали о том, что в своих повседневных занятиях люди, как правило, не думают о том, что приходится терпеть их спине. Между тем, позвоночный столб вынужден выдерживать повышенную нагрузку при выполнении простых бытовых дел.
 
«Даже безобидная, казалось бы, чистка зубов, может привести к негативным последствиям для позвоночника», - отметили эксперты.
 
По словам медиков, в позе стоя давление на позвоночник человека оказывается гораздо более значительным, чем во время долгой прогулки. Поэтому те домашние занятия, которые вынуждают стоять, могут подрывать здоровье спины.
 
Своему телу при этом нужно помогать, рекомендуют ученые. Во время той же чистки зубов, например, следует опираться свободной рукой на шкафчик или зеркало – любую твердую опору.
 
Другое занятие, потенциально опасное для позвоночника, - мытье посуды, сообщили врачи. У человека при этом полусогнута шея и спина, напряжены руки – в данных обстоятельствах быстро перетирается соединительная ткань между межпозвоночными дисками грудного отдела. Эксперты посоветовали во время мытья посуды подставлять под колено стул – это помогает снизить давление на позвоночник.
 
Также ученые заявили, что межпозвоночным дискам вредят все действия, выполняемые в согнутом состоянии – завязывание шнурков, поднятие с пола тяжестей (детей, сумок и др.), смена колеса в автомобиле.
 
По возможности нужно облегчать напряжение, возникающее из-за этого в спине, говорят врачи. В частности, шнуровать ботинки следует в положении сидя, подтянув к себе ногу, а при поднимании чего-то тяжелого сгибать ноги в коленях.
 
По информации medikforum.ru
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