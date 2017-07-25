Ученые установили связь между ростом человека и ревностью

Ученые из Испании и Нидерландов провели совместное исследование и получили данные о том, что между ростом человека и силой его чувства ревности есть определенная связь. При этом исследователи отмечают, что подобная корреляция проявляется независимо от пола.

Научные работники из университетов Гронингена и Валенсии вели наблюдения за группой из 549 мужчин и женщин, пишет «ВладТайм». Они обнаружили любопытные особенности в том, как проявляется ревность у людей разного роста.

В частности, как смогли убедиться специалисты, большинству мужчин свойственно ревновать к более привлекательным и богатым соперникам. Но если мужчина является обладателем высокого роста, интенсивность его ревности снижается даже с учетом вышеназванных факторов. Согласно выводам биологов, самые жгучие ревнивцы – низкорослые люди.

Что касается женщин, ученые установили: высокие представительницы прекрасного пола, подобно высоким мужчинам, проявляют гораздо меньше ревности.

«Высокие и сильные женщины представляются опасными для остальных на уровне подсознания и благодаря своему росту физически и морально подавляют соперниц. Это обусловлено эволюцией: в борьбе за выживание высокие женщины были более доминантны и лучше дрались», - высказались в связи с этим авторы исследования на страницах журнала Evolution and Human Behavior.

В то же время ряд ученых считают, что ревность обусловлена не только физиологическим аспектом.

Ревность является разновидностью страха потерять кого-то, дорогого и любимого, и степень ее силы зависит от самооценки, которая в свою очередь связана с разными факторами, в том числе ростом, таково мнение доктора Симона Джелсторпа из Британского общества психологов

По информации medikforum.ru.