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25. 07. 2017

Витебским школьникам скормили 660 кг сладостей с алкоголем

Инспекторы Госконтроля выявили серьезные нарушения в организации питания учащихся в некоторых школах Витебска и Орши. По информации Комитета госконтроля Витебской области, детям давали сладости с алкоголем, просроченные продукты, а маленький вес мясных блюд компенсировался хлебом

В  марте-июне инспекторы проверяли организацию питания школьников предприятиями «Витмил» и «Орша-Сервис». Оказалось, что при обслуживании учащихся не было обеспечено соблюдение натуральных норм питания. В меню столовых неоднократно включались одинаковые блюда несколько дней подряд, часто готовились блюда с вареной колбасой и сосисками, а в буфетах каждый день продавали мучные изделия типа пицц, смаженок, бутербродов при наличии ограничений не более 2 раз в неделю. Некоторым учащимся давали порции (котлеты, шницели, биточки и др.) меньше, чем положено. Недостаток мяса компенсировали хлебом, которого детям давали с избытком. 
 
Сотрудники Госконтроля установили, что «Витмил» продавал витебским школьникам кондитерские изделия, изготовленные с использованием алкоголя. Только в марте их было реализовано около 660 килограммов на сумму 4800 рублей. Также детям продавали пирожные, которых готовили из продуктов с истекшим сроком годности.
 
В семи объектах «Орша-Сервис» были обнаружены нарушения санитарных норм, факты использования грязного и ржавого оборудования и инвентаря, посуды со сколами, хранения продукции с нарушением температурных условий, отсутствия информации о сроках годности и другие. Такие же упущения наблюдались и в пяти столовых «Витмил».
 
В результате 29 работников и субъекты хозяйствования, виновных в нарушениях, привлечены к административной ответственности, 26 человек - к дисциплинарной. 
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