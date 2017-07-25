С 26 июля в «Каменном Логе» ограничат движение машин

С 26 июля 2017 года в международном пункте пропуска «Каменный Лог», который находится на границе Беларуси и Литвы, будет ограничено движение автотранспорта. Об этом сегодня предупредили в Ошмянской таможне.

По информации таможенников, с 26 июля по 2 августа в пункте пропуска «Каменный Лог» будет осуществляться ремонт асфальтобетонного покрытия. Это повлечет за собой ограничение движение автотранспорта.

В таможне попросили водителей учитывать эту информацию при выборе маршрутов движения через белорусско-литовскую границу.