С 26 июля в «Каменном Логе» ограничат движение машин

С 26 июля 2017 года в международном пункте пропуска «Каменный Лог», который находится на границе Беларуси и Литвы, будет ограничено движение автотранспорта. Об этом сегодня предупредили в Ошмянской таможне.
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С 26 июля 2017 года в международном пункте пропуска «Каменный Лог», который находится на границе Беларуси и Литвы, будет ограничено движение автотранспорта. Об этом сегодня предупредили в Ошмянской таможне.
- Для улучшения качества обслуживания наш разговор будет записан.
- Отец Кирилл, лучше я исповедуюсь в другой раз...