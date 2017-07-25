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25. 07. 2017

С 26 июля в «Каменном Логе» ограничат движение машин

Источник фото: Госпогранкомитет Беларуси

С 26 июля 2017 года в международном пункте пропуска «Каменный Лог», который находится на границе Беларуси и Литвы, будет ограничено движение автотранспорта. Об этом сегодня предупредили в Ошмянской таможне.

По информации таможенников, с 26 июля по 2 августа в пункте пропуска «Каменный Лог» будет осуществляться ремонт асфальтобетонного покрытия. Это повлечет за собой ограничение движение автотранспорта.
 
В таможне попросили водителей учитывать эту информацию при выборе маршрутов движения через белорусско-литовскую границу.
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