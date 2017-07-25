Трех игроков КХЛ поймали на допинге и дисквалифицировали

25 июля стало известно, что допинг-пробы трех игроков Континентальной хоккейной лиги, которые выступали в сезоне 2016/2017, оказались положительными. Уличенных в допинге хоккеистов пришлось дисквалифицировать, сообщили в Международной федерации хоккея (IIHF).

Положительные тесты на допинг сдали Дерек Смит (хорватский «Медвешчак»), Андрей Конев (владивостокский «Адмирал») и Данис Зарипов (казанский «Ак Барс»). В допинг-пробах спортсменов нашли стимуляторы, а у Зарипова обнаружили также гидрохлортиазид, предназначенный для скрытия следов допинга.

Смита отстранили от участия в соревнованиях до сентября 2018 года. Конева дискалифицировали до ноября 2017-го, а Зарипова – до мая 2019-го.