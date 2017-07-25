Британский пловец Адам Пити побил мировой рекорд на 50 м брассом

Британский пловец Адам Пити установил новый мировой рекорд на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште. 22-летний парень преодолел дистанцию 50 метров брассом за 26,10 секунды. Таким образом, ему удалось улучшить свой же рекорд.
Британский пловец Адам Пити установил новый мировой рекорд на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште. 22-летний парень преодолел дистанцию 50 метров брассом за 26,10 секунды. Таким образом, ему удалось улучшить свой же рекорд.
- Для улучшения качества обслуживания наш разговор будет записан.
- Отец Кирилл, лучше я исповедуюсь в другой раз...