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25. 07. 2017

Британский пловец Адам Пити побил мировой рекорд на 50 м брассом

Британский пловец Адам Пити установил новый мировой рекорд на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште. 22-летний парень преодолел дистанцию 50 метров брассом за 26,10 секунды. Таким образом, ему удалось улучшить свой же рекорд.

Два года назад на чемпионате мира в Казани Адам Пити проплыл эту же дистанцию за 26,42 секунды. Кроме того, накануне британец взял золотую медаль на стометровке. 
 
В предварительном заплыве на 50 метров брассом на ЧМ по водным видам спорта участвовал и белорусский спортсмен  Илья Шиманович. Он проплыл дистанцию за 27,01 секунды и занял 7-е место. Этот результат позволил ему принять участие в полуфинальном заплыве.
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