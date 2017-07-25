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25. 07. 2017

В Минске милиционер отговорил мужчину от самоубийства

В Минске сотрудник милиции отговорил мужчину совершать суицид. Сейчас с ним работают медики. Об этом сегодня рассказала представитель Фрунзенского РУВД Минска Наталья Оскирко.

По ее словам, сегодня утром в милицию позвонили жители дома на улице Притыцкого. Они сообщили, что на третьем этаже мужчина стоит на балконе и иногда пытается перелезть через парапет.
 
Наряд милиции, который отправился по указанному адресу, увидел на балконе мужчину. Тот заявил, что собирается совершить суицид. С ним стал говорить старший оперуполномоченный отделения розыскной работы отдела угрозыска Фрунзенского РУВД Александр Пузыревский. Милиционеру удалось убедить мужчину слезть с балкона, открыть дверь в квартиру и продолжить общение.
 
33-летний мужчина рассказал о сложной жизненной ситуации, из-за которой он и решился на отчаянный поступок. «В тот момент было важно понять его и объяснить, что подобное решения – не метод решения проблемы», - отметил Александр Пузыревский.
  • Регионы:
  • Минск
  • Предприятия и ведомства:
  • МВД
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