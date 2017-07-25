Пьяный хулиган ранил ножом солиста "Песняров" в автобусе из Москвы

Ночью 11 июля пьяный хулиган ранил ножом солиста белорусского ансамбля «Песняры» Артура Михайлова, который попытался его усмирить. Пострадавшему наложили восемь швов из-за раны на подбородке. Злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы.

Инцидент произошел в ночь с 10 на 11 июля в пассажирском автобусе Москва – Минск. Пьяный пассажир стал буянить и бросаться на людей. Солист «Песняров» Артур Михайлов и еще двое мужчин решили его успокоить. Однако вскоре мужчина достал нож и исподтишка набросился на музыканта.

Артур Михайлов был ранен – в больнице ему наложили восемь швов на подбородке. «Как выяснилось, он метил в шею, сотрудники полиции потом сказали, что мне повезло», – рассказал певец.

По словам артиста, сейчас правоохранители собирают информацию о происшествии. Хулигану грозит до пяти лет заключения. Сейчас он находится дома под подпиской о невыезде.