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25. 07. 2017

Ущерб клиентов минской турфирмы «Калипсо Тур» превысил $120 тыс

Минская милиция продолжает проверки по фактам заявлений клиентов туристической фирмы «Калипсо Тур». Сумма причиненного ущерба достигла 236 тысяч рублей (около 120 тысяч долларов), а количество пострадавших составляет уже 80 человек.

Официальный представитель Октябрьского РУВД Минска Эвелина Марковская сообщила, что с заявлениями в милицию на турфирму обратились уже три юридических лица. При этом правоохранители не исключат, что количество заявителей будет расти. Они полагают, что общее количество пострадавших может достигать 300 человек.
 
На прошлой неделе стало известно, что «Калипсо Тур» начала возвращать деньги клиентам, которые так и не смогли попасть на отдых за границу. Однако речь о массовых выплатах не шла. В милиции просят всех, кто заключал договор с ООО «Калипсо Тур» и ИП «Борздый Е.Г.» звонить по телефонам 8(017) 239-64-73, 8(017) 226-21-05, 8(029) 562-76-93.
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