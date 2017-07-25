Ущерб клиентов минской турфирмы «Калипсо Тур» превысил $120 тыс

Минская милиция продолжает проверки по фактам заявлений клиентов туристической фирмы «Калипсо Тур». Сумма причиненного ущерба достигла 236 тысяч рублей (около 120 тысяч долларов), а количество пострадавших составляет уже 80 человек.
Минская милиция продолжает проверки по фактам заявлений клиентов туристической фирмы «Калипсо Тур». Сумма причиненного ущерба достигла 236 тысяч рублей (около 120 тысяч долларов), а количество пострадавших составляет уже 80 человек.
- Для улучшения качества обслуживания наш разговор будет записан.
- Отец Кирилл, лучше я исповедуюсь в другой раз...