Под Речицей лось спровоцировал лобовое ДТП, погибла женщина

Под Речицей (Гомельская область) выбежавший на дорогу лось спровоцировал столкновение двух автомобилей, в результате чего погибла женщина. ДТП произошло около 19:00 25 июля на автодороге Октябрьский-Паричи-Речица в районе деревни Васильково.
Под Речицей (Гомельская область) выбежавший на дорогу лось спровоцировал столкновение двух автомобилей, в результате чего погибла женщина. ДТП произошло около 19:00 25 июля на автодороге Октябрьский-Паричи-Речица в районе деревни Васильково.
- Для улучшения качества обслуживания наш разговор будет записан.
- Отец Кирилл, лучше я исповедуюсь в другой раз...