Под Речицей лось спровоцировал лобовое ДТП, погибла женщина

Под Речицей (Гомельская область) выбежавший на дорогу лось спровоцировал столкновение двух автомобилей, в результате чего погибла женщина. ДТП произошло около 19:00 25 июля на автодороге Октябрьский-Паричи-Речица в районе деревни Васильково.

Очевидцы в социальных сетях сообщают, что автомобиль «Рено Меган Сценик» ехал из Речицы в деревню Комсомольское. Внезапно на дорогу выскочила лосиха. Машину отбросило на встречную полосу, где в тот момент ехал «Опель Астра». Произошло столкновение.

Обоих водителей, а также пассажиров, которые ехали в «Опеле», с травмами доставили в больницу. Пассажир «Рено Меган Сценик» умер на месте. Это была 45-летняя женщина.