БАТЭ проиграл "Славии": фееричный сейв голкипера и удаление Яблонского

25 июля игроки борисовского БАТЭ с минимальным счетом проиграли пражской «Славии» в квалификации Лиги чемпионов. Поединок завершился со счетом 0:1. БАТЭ удалось избежать большего разрыва благодаря голкиперу Денису Щербицкому.

На ход матча серьезно повлияли удаление и пенальти. На 19-й минуте арбитр показал красную карточку защитнику борисовчан Евгению Яблонскому, который уложил на газон Михала Фридриха, и назначил пенальти. В итоге «Славия» забила первый и, как оказалось впоследствии, единственный гол в ворота Дениса Щербицкого.

В дальнейшем игроки БАТЭ противостояли сопернику вдесятером. Чехи старались реализовать количественное преимущество, но у них ничего не получилось. Отчасти это произошло из-за хорошей игры голкипера БАТЭ.

В один из моментов Денис Щербицкий «потянул» абсолютно безнадежный удар. На пути к воротам мяч сделал два рикошета, но футболист сумел дотянуться до него, сделав фееричный сейв, сообщает «Еврорадио»

В другом эпизоде ворота БАТЭ спасли одновременно перекладина и штанга.